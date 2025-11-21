NEJ LDLC Arena Décines-Charpieu

NEJ

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 39 – 39 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Nej’ dévoile son IRREEL TOUR et promet un show à son image intense, envoûtant et inoubliable. Après la sortie de son dernier album SOS IV, ne manquez pas l’occasion de la voir en live à la LDLC Arena de Lyon-Décines, le 21 novembre 2025

.

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Nej? unveils her IRREEL TOUR and promises a show in her image: intense, spellbinding and unforgettable. Following the release of her latest album, SOS IV, don?t miss the opportunity to see her live at the LDLC Arena in Lyon-Décines, on November 21, 2025

German :

Nej? enthüllt ihre IRREEL TOUR und verspricht eine Show wie sie selbst: intensiv, fesselnd und unvergesslich. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sie nach der Veröffentlichung ihres letzten Albums SOS IV am 21. November 2025 in der LDLC Arena in Lyon-Décines live zu erleben

Italiano :

Nej? svela il suo IRREEL TOUR e promette uno spettacolo a sua immagine e somiglianza: intenso, ammaliante e indimenticabile. Dopo l’uscita del suo ultimo album, SOS IV, non perdete l’occasione di vederla dal vivo all’Arena LDLC di Lione-Décines il 21 novembre 2025

Espanol :

Nej? desvela su gira IRREEL TOUR y promete un espectáculo a su imagen y semejanza: intenso, hechizante e inolvidable. Tras el lanzamiento de su último álbum, SOS IV, no te pierdas la oportunidad de verla en directo en el LDLC Arena de Lyon-Décines el 21 de noviembre de 2025

L’événement NEJ Décines-Charpieu a été mis à jour le 2025-10-07 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme