Nej LDLC Arena Décines-Charpieu

Nej’ dévoile son IRREEL TOUR et promet un show à son image intense, envoûtant et inoubliable. Après la sortie de son dernier album SOS IV, ne manquez pas l’occasion de la voir en live à la LDLC Arena de Lyon-Décines, le 30 octobre 2026.

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Nej? unveils her IRREEL TOUR and promises a show in her image: intense, spellbinding and unforgettable. Following the release of her latest album, SOS IV, don?t miss the chance to see her live at the LDLC Arena in Lyon-Décines, on October 30, 2026.

