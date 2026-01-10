Nej LDLC Arena Décines-Charpieu
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 39 – 39 – EUR
Début : 2026-10-30 20:00:00
Nej’ dévoile son IRREEL TOUR et promet un show à son image intense, envoûtant et inoubliable. Après la sortie de son dernier album SOS IV, ne manquez pas l’occasion de la voir en live à la LDLC Arena de Lyon-Décines, le 30 octobre 2026.
Nej? unveils her IRREEL TOUR and promises a show in her image: intense, spellbinding and unforgettable. Following the release of her latest album, SOS IV, don?t miss the chance to see her live at the LDLC Arena in Lyon-Décines, on October 30, 2026.
