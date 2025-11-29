Nej Irréel Tour Brest Arena Brest
Nej Irréel Tour Brest Arena Brest samedi 29 novembre 2025.
Nej Irréel Tour
Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Cet événement promet un show à l’image de l’artiste intense, envoûtant et inoubliable. Après la sortie de son nouvel album Sos IV, ne manquez pas l’occasion de la voir en live !
Informations pratiques
Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 18h30 (Entrée côté Tram).
Le début du concert est prévu à 20h00.
Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du concert. .
Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30
