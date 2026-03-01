Nej’ – Irréel Tour Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-18 20:00 –

Gratuit : non 39 € à 65 € 39 € à 65 € Billetterie : zenith-nantesmetropole.com/shows/NEJ-21307 Tout public

Concert Nej’ dévoile son « Irréel Tour » et promet un show à son image : intense, envoûtant et inoubliable. Après la sortie de son dernier album, SOS IV, ne manquez pas l’occasion de la voir en live partout en France, Suisse et Belgique. Concert initialement prévu le 22 mars 2026 et finalement reporté au mercredi 18 novembre 2026 à 20h.Les billets restent valables. En cas d’indisponibilité de votre part, vous pouvez effectuer une demande de remboursement auprès de votre revendeur jusqu’au 17/11/2026.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/NEJ-21307



Afficher la carte du lieu Zénith Nantes Métropole et trouvez le meilleur itinéraire

