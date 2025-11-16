NEJ – LE DOME MARSEILLE Marseille

NEJ Début : 2026-11-04 à 20:00. Tarif : – euros.

La date initiale de NEJ prévue le Dimanche 16 Novembre 2025 au Dôme de Marseille est reportée au Mercredi 4 Novembre 2026, toujours dans la même salle. Les billets restent valables.En cas d’indisponibilité de votre part, vous pouvez effectuer une demande de remboursement auprès de votre revendeur jusqu’au 3 Novembre 2026. —DÉCIBELS PRODUCTIONS, MIEL NOIR ET N&J PRODUCTION PRÉSENTENT : NEJNEJ’ dévoile son IRREEL TOUR et promet un show à son image : intense, envoûtant et inoubliable. Après la sortie de son dernier album SOS IV, ne manquez pas l’occasion de la voir en live partout en France et le Dimanche 16 Novembre 2025 au Dôme de Marseille.

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13