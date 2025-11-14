NEJ – ZENITH SUD MONTPELLIER Montpellier

NEJ Début : 2026-10-17 à 20:00. Tarif : – euros.

DÉCIBELS PRODUCTIONS, MIEL NOIR ET N&J PRODUCTION PRÉSENTENT : NEJLa date initiale de NEJ prévue le Vendredi 14 Novembre 2025 à 20h00 au Zénith de Montpellier est reportée au Samedi 17 Octobre 2026 à 20h toujours dans la même salle. Les billets restent valables.En cas d’indisponibilité de votre part, vous pouvez effectuer une demande de remboursement auprès de votre revendeur jusqu’au 3 Novembre 2026. NEJ’ dévoile son IRREEL TOUR et promet un show à son image : intense, envoûtant et inoubliable. Après la sortie de son dernier album SOS IV, ne manquez pas l’occasion de la voir en live partout en France et le Vendredi 14 Novembre 2025 au Zénith Sud de Montpellier.

ZENITH SUD MONTPELLIER DOMAINE DE GRAMMONT 34000 Montpellier 34