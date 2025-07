Nell et Sigalane fêtent 1 an ! Tréguier

Nell et Sigalane fêtent 1 an ! Tréguier samedi 12 juillet 2025.

Nell et Sigalane fêtent 1 an !

1 et 2 Rue Saint-Yves Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-07-12 18:30:00

Date(s) :

2025-07-12

Nous proposons les portes ouvertes de nos ateliers pour montrer nos métiers autour de la couture en mode et accessoires, et privilégier des temps d’échanges autour d’une boisson ou d’un goûter pour fêter l’installation de nos ateliers qui se font face à face dans la rue de St Yves à Tréguier depuis 1 an. .

1 et 2 Rue Saint-Yves Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Nell et Sigalane fêtent 1 an ! Tréguier a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose