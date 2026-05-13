Nellie Oleson enflamme les années 80 Salle polyvalente Anisy

Anisy

Nellie Oleson enflamme les années 80

Salle polyvalente 1 rue de la chênaie Anisy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10 22:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Spectacle en duo d’Alison Arngrim et Patrick Loubatière. Un retour dans les années 80 en compagnie de la mythique Nellie Oleson de La petite maison dans la prairie . Réservation sur HelloAsso

Spectacle en duo d’Alison Arngrim et Patrick Loubatière. Un retour dans les années 80 en compagnie de la mythique Nellie Oleson de La petite maison dans la prairie . 2 heures d’humour, de musique, de nostalgie et de convivialité, où Alison Arngrim promène son regard amusé d’américaine sur nos années 80 françaises. Un spectacle en français, plein de rires, d’énergie et de surprises, suivi d’une très longue séance amicale de dédicaces et photos. Inscription sur HelloAsso. .

Salle polyvalente 1 rue de la chênaie Anisy 14610 Calvados Normandie +33 6 83 86 78 00

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English : Nellie Oleson enflamme les années 80

Duo show by Alison Arngrim and Patrick Loubatière. A return to the 80s in the company of the legendary Nellie Oleson from Little House on the Prairie . Book on HelloAsso

L’événement Nellie Oleson enflamme les années 80 Anisy a été mis à jour le 2026-05-13 par Calvados Attractivité