Nellie Oleson enflamme les années 80 Salle polyvalente Anisy
Nellie Oleson enflamme les années 80 Salle polyvalente Anisy samedi 10 octobre 2026.
Anisy
Nellie Oleson enflamme les années 80
Salle polyvalente 1 rue de la chênaie Anisy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10 22:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Spectacle en duo d’Alison Arngrim et Patrick Loubatière. Un retour dans les années 80 en compagnie de la mythique Nellie Oleson de La petite maison dans la prairie . Réservation sur HelloAsso
Spectacle en duo d’Alison Arngrim et Patrick Loubatière. Un retour dans les années 80 en compagnie de la mythique Nellie Oleson de La petite maison dans la prairie . 2 heures d’humour, de musique, de nostalgie et de convivialité, où Alison Arngrim promène son regard amusé d’américaine sur nos années 80 françaises. Un spectacle en français, plein de rires, d’énergie et de surprises, suivi d’une très longue séance amicale de dédicaces et photos. Inscription sur HelloAsso. .
Salle polyvalente 1 rue de la chênaie Anisy 14610 Calvados Normandie +33 6 83 86 78 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nellie Oleson enflamme les années 80
Duo show by Alison Arngrim and Patrick Loubatière. A return to the 80s in the company of the legendary Nellie Oleson from Little House on the Prairie . Book on HelloAsso
L’événement Nellie Oleson enflamme les années 80 Anisy a été mis à jour le 2026-05-13 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Anisy (Calvados)
- Concert Salle polyvalente Anisy 23 mai 2026