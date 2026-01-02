Nellie Oleson enflamme les années 80 Espace Arc-en-ciel Chalais Chalais
Espace Arc-en-ciel Chalais 1A Rue Victor Hugo Chalais Charente
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21 22:30:00
2026-03-21
Un retour dans les années 80, c’est toujours un bonheur !
Espace Arc-en-ciel Chalais 1A Rue Victor Hugo Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 20 61 association@cscenvol.com
English : Nellie Oleson enflamme les années 80
A trip back to the 1980s is always a joy!
L’événement Nellie Oleson enflamme les années 80 Chalais a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de tourisme du Sud Charente