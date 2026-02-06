Nellie Oleson enflamme les années 80 Salle polyvalente Pérignat-sur-Allier
Nellie Oleson enflamme les années 80 Salle polyvalente Pérignat-sur-Allier vendredi 13 mars 2026.
Nellie Oleson enflamme les années 80
Salle polyvalente 3 rue de la Sagne Pérignat-sur-Allier Puy-de-Dôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13 22:30:00
2026-03-13
Un spectacle en français, plein de rires, d’énergie et de surprises, suivi d’une très longue séance amicale de dédicaces et photos.
Salle polyvalente 3 rue de la Sagne Pérignat-sur-Allier 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 56 60 17
English :
A show in French, full of laughter, energy and surprises, followed by a very long, friendly autograph and photo session.
