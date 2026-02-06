Nellie Oleson enflamme les années 80 Salle polyvalente Pérignat-sur-Allier

Nellie Oleson enflamme les années 80

Salle polyvalente 3 rue de la Sagne Pérignat-sur-Allier Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13 22:30:00

Date(s) :

2026-03-13

Un spectacle en français, plein de rires, d’énergie et de surprises, suivi d’une très longue séance amicale de dédicaces et photos.

Salle polyvalente 3 rue de la Sagne Pérignat-sur-Allier 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 56 60 17

English :

A show in French, full of laughter, energy and surprises, followed by a very long, friendly autograph and photo session.

