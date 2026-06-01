NELLY OLESON ENFLAMME LES ANNEES 80 Saint-Gengoux-de-Scissé
NELLY OLESON ENFLAMME LES ANNEES 80 Saint-Gengoux-de-Scissé samedi 3 octobre 2026.
Saint-Gengoux-de-Scissé
NELLY OLESON ENFLAMME LES ANNEES 80
FOYER RURAL ST GENGOUX DE SCISSE Saint-Gengoux-de-Scissé Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Spectacle en duo d’Alison Arngrim et Patrick Loubatière.
Un retour dans les années 80, c’est toujours du bonheur. Mais un retour dans les années 80 en compagnie de la mythique Nellie Oleson de “La petite maison dans la prairie”, c’est une expérience unique, à ne manquer sous aucun prétexte !
2 heures d’humour, de musique, de nostalgie et de convivialité, où Alison Arngrim promène son regard amusé d’américaine sur nos années 80 françaises… tout en laissant place par moments au regard malicieux de son alter ego Nellie Oleson.
Du Gym Tonic au Capitaine Flam, en passant par Alf, Dallas, Tom Sawyer, Charles Ingalls, La Compagnie Créole, ou encore L’école des fans… Un spectacle interactif en français, plein de rires, d’énergie et de surprises, suivi d’une très longue séance amicale de dédicaces et photos. .
FOYER RURAL ST GENGOUX DE SCISSE Saint-Gengoux-de-Scissé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté foyer.rural.stgengouxdescisse@gmail.com
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L’événement NELLY OLESON ENFLAMME LES ANNEES 80 Saint-Gengoux-de-Scissé a été mis à jour le 2026-06-01 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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