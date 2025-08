Nelson – Forêts Salle Paul Fort Nantes

Nelson – Forêts Salle Paul Fort Nantes dimanche 8 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-08 16:30 –

Gratuit : non 10€ En famille, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Lucie Malbosc et Hélène Deulofeu, alias Nelson, explorent la peur inspirée par la nature inconnue, et célèbrent la découverte de la richesse du végétal. Au son de la guitare et du violoncelle électriques, les textes ciselés sont autant une invitation poétique à s’émerveiller qu’une incitation à danser ! Mais c’est aussi une exploration atypique : on y entend le grouillement sous terre, le frottement dans les feuillages et le chant d’une fougère. Cette dernière apparaît telle une troisième musicienne au plateau, pour accompagner de sa voix, de ses sons, les notes et chansons du duo.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000