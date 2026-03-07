Nelvar le royaume sans peuple – Logan De Carvalho & Margaux Desailly Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes 4 et 5 avril Ille-et-Vilaine

29€ Plein / 22€ Réduit / 15€ Pass VIF / 10€ Sortir!

Nelvar – le Royaume sans peuple est une quête d’heroic fantasy qui questionne le mythe du vivre-ensemble.

Nelvar – le Royaume sans peuple est une quête d’heroic fantasy qui questionne le mythe du vivre-ensemble. C’est le pari fou de raconter un conflit entre des Orcs, des Elfes, des Trolls et des Mages dans un monde imaginaire, et ainsi nous permettre de nous interroger sur nos difficultés à faire société, sur nos différences et sur les rapports de dominations qui régissent notre monde à nous. Une sorte de Fantasy sociale, une première !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-04T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-05T19:45:00.000+02:00

1



Théâtre du Vieux Saint-Étienne Théâtre du Vieux Saint-Étienne Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

