Némo Flouret derniers feux Mucem Marseille 2e Arrondissement

Némo Flouret derniers feux Mucem Marseille 2e Arrondissement vendredi 26 septembre 2025.

Némo Flouret derniers feux

Du vendredi 26 au samedi 27 septembre 2025 à partir de 21h30. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-26 21:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-26

Performance de danse, France, Belgique, création 2025.

Dans le feu de cet espace-temps suspendu, les interprètes ne cèdent rien à la cadence danses en boucle, fanfares avortées, chorus de voix comme animés par une énergie de fin du monde, refusant inlassablement de sombrer.









Dans l’instant qui précède l’explosion d’un feu d’artifice, onze interprètes bricolent un ultime spectacle comme on attise une mèche. Ils et elles sont obstiné.e.s, fragiles, exalté.e.s, comme pris dans une tempête d’images, de danses et d’objets abandonnés. Danseur et chorégraphe pyromane, Némo Flouret embrase la scène de trompettes écorchées, rythmes fêlés, éclats de lumière et nuages de fumée orchestrés par le maître artificier Joseph Couturier.









La scénographie, conçue avec Philippe Quesne, érige des fragments de gradins, de bâches et de carcasses métalliques qui se métamorphosent au gré des vents. Les costumes signés Satoshi Kondo habillent les corps de surgissements chromatiques ; ils crépitent puis se dispersent, comme des étincelles textiles. Derniers Feux capture l’ambivalence même d’une gerbe céleste chorégraphique en alternant l’attente, l’espoir, la frustration, l’éclat, puis le silence. Entre vertige collectif et rêve lucide, le spectacle interroge et si chaque représentation était la dernière ?







La représentation du 26 est suivie d’un Dj set de Kukil. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Dance performance, France, Belgium, creation 2025.

German :

Tanzperformance, Frankreich, Belgien, Kreation 2025.

Italiano :

Spettacolo di danza, Francia, Belgio, creazione 2025.

Espanol :

Espectáculo de danza, Francia, Bélgica, creación 2025.

L’événement Némo Flouret derniers feux Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille