Nemoria Festival prevalaye Rennes
Nemoria Festival prevalaye Rennes samedi 11 juillet 2026.
Nemoria Festival prevalaye Rennes 11 et 12 juillet Ille-et-Vilaine
Bllletterie
Comme ça, LENA, Symbiose & Elypsonore, 4 collectifs qui font vivre les nuits électroniques de l’Ouest de la France, vous présentent NEMORIA FESTIVAL
DISCOVER THE NEMORIA UNIVERSE.
Comme ça, LENA, Symbiose & Elypsonore, 4 collectifs qui font vivre les nuits électroniques de l’Ouest de la France, vous présentent NEMORIA FESTIVAL. Une collaboration unique pour vous embarquer dans un univers où la fête est multiple, libre et bienveillante. Nous vous invitons à la découverte d’étendues nouvelles, à prendre place dans ce monde où il n’y existe que musique, danse, rires et partages.
Venez parcourir les 10000m2 du Parc de la Prévalaye et déambuler dans ce bois enchanté pour danser au rythme de nos 2 scènes, où chacun pourra trouver son chemin, entre house, techno, trance, mais aussi hardtechno, hardtrance, acidcore et pleins d’autres surprises.
BEFORE – OPEN AIR LA BASSE COUR
⏳15H00 – 22h00.
La basse cour – Chemin Robert de Boron, Rennes
1 scène extérieure
Bar
✨Exposant·es (friperie + à venir)
LINE-UP SOON…
MAIN EVENT – PARC DE LA PRÉVALAYE
⏳22hH00 – 6H30.
Parc de la Prévalaye, Rennes
2 scènes extérieures
Bar & Foodtrucks
✨Exposant·es (strass, tattoo, paillettes, etc. )
+10000m² d’espace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-11T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-12T06:30:00.000+02:00
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prevalaye la prevalaye rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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