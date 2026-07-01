Nemoria Festival, prevalaye, Rennes

Informations pratiques

Nemoria Festival 11 et 12 juillet prevalaye Ille-et-Vilaine

Bllletterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T15:30:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-12T00:00:00+02:00 – 2026-07-12T06:30:00+02:00

DISCOVER THE NEMORIA UNIVERSE.

Comme ça, LENA, Symbiose & Elypsonore, 4 collectifs qui font vivre les nuits électroniques de l’Ouest de la France, vous présentent NEMORIA FESTIVAL. Une collaboration unique pour vous embarquer dans un univers où la fête est multiple, libre et bienveillante. Nous vous invitons à la découverte d’étendues nouvelles, à prendre place dans ce monde où il n’y existe que musique, danse, rires et partages.

Venez parcourir les 10000m2 du Parc de la Prévalaye et déambuler dans ce bois enchanté pour danser au rythme de nos 2 scènes, où chacun pourra trouver son chemin, entre house, techno, trance, mais aussi hardtechno, hardtrance, acidcore et pleins d’autres surprises.

BEFORE – OPEN AIR LA BASSE COUR

⏳15H00 – 22h00.

La basse cour – Chemin Robert de Boron, Rennes

1 scène extérieure

Bar

✨Exposant·es (friperie + à venir)

LINE-UP SOON…

MAIN EVENT – PARC DE LA PRÉVALAYE

⏳22hH00 – 6H30.

Parc de la Prévalaye, Rennes

2 scènes extérieures

Bar & Foodtrucks

✨Exposant·es (strass, tattoo, paillettes, etc. )

+10000m² d’espace

prevalaye la prevalaye rennes Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne

Comme ça, LENA, Symbiose & Elypsonore, 4 collectifs qui font vivre les nuits électroniques de l’Ouest de la France, vous présentent NEMORIA FESTIVAL

Jimmy Premier