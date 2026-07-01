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Nemoria Festival, prevalaye, Rennes

samedi 11 juillet 2026 · prevalaye · Rennes

Nemoria Festival, prevalaye, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Lieu
prevalaye
Adresse
la prevalaye rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Bllletterie

Nemoria Festival 11 et 12 juillet prevalaye Ille-et-Vilaine

Bllletterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T15:30:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-12T00:00:00+02:00 – 2026-07-12T06:30:00+02:00

DISCOVER THE NEMORIA UNIVERSE.
Comme ça, LENA, Symbiose & Elypsonore, 4 collectifs qui font vivre les nuits électroniques de l’Ouest de la France, vous présentent NEMORIA FESTIVAL. Une collaboration unique pour vous embarquer dans un univers où la fête est multiple, libre et bienveillante. Nous vous invitons à la découverte d’étendues nouvelles, à prendre place dans ce monde où il n’y existe que musique, danse, rires et partages.
Venez parcourir les 10000m2 du Parc de la Prévalaye et déambuler dans ce bois enchanté pour danser au rythme de nos 2 scènes, où chacun pourra trouver son chemin, entre house, techno, trance, mais aussi hardtechno, hardtrance, acidcore et pleins d’autres surprises.
BEFORE – OPEN AIR LA BASSE COUR
⏳15H00 – 22h00.
La basse cour – Chemin Robert de Boron, Rennes
1 scène extérieure
Bar
✨Exposant·es (friperie + à venir)
LINE-UP SOON…
MAIN EVENT – PARC DE LA PRÉVALAYE
⏳22hH00 – 6H30.
Parc de la Prévalaye, Rennes
2 scènes extérieures
Bar & Foodtrucks
✨Exposant·es (strass, tattoo, paillettes, etc. )
+10000m² d’espace

prevalaye la prevalaye rennes Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne
Comme ça, LENA, Symbiose & Elypsonore, 4 collectifs qui font vivre les nuits électroniques de l’Ouest de la France, vous présentent NEMORIA FESTIVAL

Jimmy Premier

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