N’en perdez pas une Mouette ! Maison Paris Nature Paris

Au cœur de l’hiver, nombreuses sont les mouettes le long de la Seine, des canaux et sur les bassins des parcs parisiens. Le soir, elles se regroupent en dortoir dans Paris ou en proche banlieue. D’où viennent-elles ? Que mangent-elles ?… Après une présentation en salle, observation de ces oiseaux au bord des bassins du Parc Floral de Paris.

Le mercredi 28 janvier 2026

de 10h00 à 11h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

