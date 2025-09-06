Neo Custom Market x Jardin21 Jardin21 Paris

Neo Custom Market x Jardin21 Jardin21 Paris samedi 6 septembre 2025.

Au programme :

˚ Marché de designers alternatifs – bijoux, vêtements uniques & much more !

˚ Friperie – destockage XXL à prix mini (1 à 10€)

˚ Défilé Burn the Void – 50 tenues uniques / 18h

˚ Live Perf : ODA Louise x Camporeale

˚ DJ sets jusqu’à 4h : UK bass, Trancy, Hardgroove.

Une journée pour célébrer la seconde main, la réinvention textile et les esprits libres.

Une nuit pour vibrer sur des basses mutantes, entre fièvre UK et rythmes hardgroove !

Line up :

⋆ 21h – 22h : Drix Hen – Bounce, Break

⋆ 22h – 23h : JO2$ – Trance, Hyperpop

⋆ 23h – 00h : TITVS – UK Bass, Garage, Hardgroove

⋆ 00h – 01h : DJ Overclock – Techno, Groove, Break

⋆ 01h – 02h : Galère sucrée – UK Bass, Techno, Hardrums

⋆ 02h – 03h : Camporeale – Hardgroove, Hardbounce

⋆ 03h – 04h : TSST – Techno, Hardgroove

✿ 14h – 21h : Marché / Friperie

✿ 21h – 04h : DJ sets

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 04h

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

Le 6 septembre, Burn the Void réunit les énergies créatives de la mode alternative à Paris pour une journée hors normes et une soirée explosive au Jardin21.

Le samedi 06 septembre 2025

de 14h00 à 04h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-06T17:00:00+02:00

fin : 2025-09-07T07:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-06T14:00:00+02:00_2025-09-06T04:00:00+02:00

Jardin21 12/A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/neo-custom-market-jardin21 https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/