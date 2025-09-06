Neo Custom Market x Jardin21 Jardin21 Paris
Au programme :
˚ Marché de designers alternatifs – bijoux, vêtements uniques & much more !
˚ Friperie – destockage XXL à prix mini (1 à 10€)
˚ Défilé Burn the Void – 50 tenues uniques / 18h
˚ Live Perf : ODA Louise x Camporeale
˚ DJ sets jusqu’à 4h : UK bass, Trancy, Hardgroove.
Une journée pour célébrer la seconde main, la réinvention textile et les esprits libres.
Une nuit pour vibrer sur des basses mutantes, entre fièvre UK et rythmes hardgroove !
Line up :
⋆ 21h – 22h : Drix Hen – Bounce, Break
⋆ 22h – 23h : JO2$ – Trance, Hyperpop
⋆ 23h – 00h : TITVS – UK Bass, Garage, Hardgroove
⋆ 00h – 01h : DJ Overclock – Techno, Groove, Break
⋆ 01h – 02h : Galère sucrée – UK Bass, Techno, Hardrums
⋆ 02h – 03h : Camporeale – Hardgroove, Hardbounce
⋆ 03h – 04h : TSST – Techno, Hardgroove
✿ 14h – 21h : Marché / Friperie
✿ 21h – 04h : DJ sets
✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 04h
ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ
Le 6 septembre, Burn the Void réunit les énergies créatives de la mode alternative à Paris pour une journée hors normes et une soirée explosive au Jardin21.
Le samedi 06 septembre 2025
de 14h00 à 04h00
gratuit Tout public.
Jardin21 12/A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
