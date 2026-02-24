Néo Folk Trad & Bal de Rémi Géffroy Le Rok Espace Filature Panazol

Néo Folk Trad & Bal de Rémi Géffroy

Le Rok Espace Filature 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol Haute-Vienne

2026-04-03

2026-04-03

2026-04-03

Dans le cadre du Festival Campus Créatifs de l’Université de Limoges, en partenariat avec la DRAC et la commune de Panazol, venez vibrer aux sons de l’artiste accordéoniste Rémi Geffroy. Passionné par les univers de Yann Tiersen, Joe Hisaishi (Le Voyage de Chihiro,…), ou encore du pianiste italien Ludovico Einaudi, il fera progressivement naître son propre style. De par son jeu très personnel et abouti dont la technique imparable sert une sensibilité incroyable d’une grande maturité, il nous transporte vers une redécouverte du diatonique auquel il apporte un souffle nouveau.

Réservations auprès du service culturel de l’Université. .

Le Rok Espace Filature 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 92 53

