Conférence : Le marché de la musique en Chine NEOMA Business School PARIS jeudi 18 septembre 2025.

Présentation de la conférence « Le Music Business en Chine »

Cette conférence abordera le fonctionnement de l’industrie musicale en Chine au 21e siècle, explorant ses acteurs, les droits d’auteur et le rôle des médias. Vous comprendrez les rouages de ce marché et découvrirez les stratégies pour les artistes et artistes-entrepreneurs français souhaitant s’y développer.

Basée sur la thèse de doctorat de Christophe Hisquin et ses livres, la présentation sera enrichie d’exemples concrets tirés du parcours de Dantès Dai Liang, le Français qui écrit et chante en chinois, entre 2000 et 2025. Une session de questions-réponses est prévue avant le cocktail.

Le jeudi 18 septembre 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

NEOMA Business School 6 Rue Vandrezanne 75013 PARIS

https://forms.gle/VKZjMCVJ3X6w8f3m9 +33609705463 victor.bernard@neoma-bs.fr https://www.facebook.com/NEOMACONFUCIUSINSTITUTEFORBUSINESS https://www.facebook.com/NEOMACONFUCIUSINSTITUTEFORBUSINESS https://twitter.com/NEOMA_Confucius