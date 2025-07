Neon Noir Festival #3 Les Frigos Metz

Neon Noir Festival #3 Les Frigos Metz jeudi 21 août 2025.

Neon Noir Festival #3

Les Frigos 1 Rue du Général Ferrié Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2025-08-21 17:00:00

fin : 2025-08-23 23:59:00

Date(s) :

2025-08-21 2025-08-24

Le Neon Noir Festival revient illuminer Metz pour sa troisième édition au cœur du lieu culturel alternatif et solidaire Les Frigos.

Quatre jours d’explorations sonores entre DJ sets vinyles, lives, performances artistiques et animations originales, dans un esprit de partage et de fête accessible à toutes et tous.Tout public

0 .

Les Frigos 1 Rue du Général Ferrié Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 81 84 06 08 lesfrigos@deracinemoa.eu

English :

The Neon Noir Festival returns to light up Metz for its third edition at the heart of the alternative cultural venue Les Frigos.

Four days of sonic exploration, featuring vinyl DJ sets, live shows, artistic performances and original entertainment, in a spirit of sharing and celebration accessible to all.

German :

Das Neon Noir Festival kehrt für seine dritte Ausgabe zurück, um Metz im Herzen des alternativen und solidarischen Kulturortes Les Frigos zu beleuchten.

Vier Tage voller Klangerkundungen zwischen Vinyl-DJ-Sets, Live-Auftritten, künstlerischen Performances und originellen Animationen, in einem Geist des Teilens und Feierns, der für alle zugänglich ist.

Italiano :

Il Neon Noir Festival torna a illuminare Metz per la sua terza edizione nel cuore del locale culturale alternativo Les Frigos.

Quattro giorni di esplorazione sonora, con dj set in vinile, musica dal vivo, performance artistiche ed eventi originali, in uno spirito di condivisione e celebrazione aperto a tutti.

Espanol :

El Festival Neon Noir vuelve a iluminar Metz en su tercera edición en el corazón del recinto cultural alternativo Les Frigos.

Cuatro días de exploración sonora, con sesiones de DJ en vinilo, música en directo, actuaciones artísticas y eventos originales, en un espíritu de intercambio y celebración abierto a todos.

L’événement Neon Noir Festival #3 Metz a été mis à jour le 2025-07-20 par AGENCE INSPIRE METZ