NéoXperiences Argentan

NéoXperiences

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

2026-04-21

Le mur interactif en accès libre

Un espace de jeu où vous pourrez vous challenger, réfléchir, jouer ou combattre ensemble !

Des univers de jeux sportifs, compétitifs et éducatifs, accessibles à tous de 3 à 103 ans.

Durée Créneaux de 30 minutes .

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie

