NEPTUNALIA LA FÊTE DE LA MER Mauguio 20 juillet 2025 07:00

Hérault

NEPTUNALIA LA FÊTE DE LA MER

Début : 2025-07-20

fin : 2025-07-20

2025-07-20

Rendez-vous dimanche 20 juillet pour la 4ème édition des Neptunalia à Carnon !

À l’instar des Romains d’antan qui célébraient le dieu de la mer à la mi-juillet, Mauguio Carnon célèbre la Mer, une des richesses de son territoire !

Redécouvrez tout ce que la Méditerranée a à offrir lors d’initiations à de nombreux sports nautiques ou de rencontres avec des associations et des scientifiques engagés en faveur de la préservation de cet espace marin si beau et si fragile. Et bien sûr, la fête ne saurait être complète sans animations Sirène, marionnettes interactives, et clôture de la journée avec un grand concert du groupe ABRAXAS.

=> Programme complet annoncé prochainement.

Renseignements 04 67 50 51 15 .

351 Quai Auguste Meynier

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com

English :

Join us on Sunday July 20 for the 4th edition of Neptunalia in Carnon!

German :

Wir treffen uns am Sonntag, den 20. Juli, zur vierten Ausgabe der Neptunalia in Carnon!

Italiano :

Unitevi a noi domenica 20 luglio per la quarta edizione di Neptunalia a Carnon!

Espanol :

Acompáñenos el domingo 20 de julio en la 4ª edición de Neptunalia en Carnon

