Nérac en Ondes Place Gisèle Halimi Nérac
Nérac en Ondes Place Gisèle Halimi Nérac samedi 11 avril 2026.
Nérac en Ondes
Place Gisèle Halimi Espace d’Albret Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Pour sa première édition, Nérac en Ondes présente trois univers musicaux à travers des artistes d’exception.
Au programme
– Louis Gaston (@the.louis.gaston )– le blues à fleur de peau, brut et sincère, avec un guitare/voix unique.
– Thomas Sarrodie (@thomassarrodie )– le feu du blues/rock, entre groove et intensité. Le groupe présentera son album RAILROAD CROSSING sorti le 03 octobre 2025
– Raoul Chichin & Family Affair (@familyaffairrr @raoulchichin )– une déferlante funk teinte de rock et de soul. Le groupe présentera son album PARTYTOWN 1 sorti le 30 janvier dernier.
Buvette et tapas sur place. .
Place Gisèle Halimi Espace d’Albret Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine neracenondes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nérac en Ondes
L’événement Nérac en Ondes Nérac a été mis à jour le 2026-02-20 par OT de l’Albret