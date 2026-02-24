Nérac en Ondes Place Gisèle Halimi Nérac

Nérac en Ondes

Pour sa première édition, Nérac en Ondes présente trois univers musicaux à travers des artistes d’exception.

Au programme

– Louis Gaston (@the.louis.gaston )– le blues à fleur de peau, brut et sincère, avec un guitare/voix unique.

– Thomas Sarrodie (@thomassarrodie )– le feu du blues/rock, entre groove et intensité. Le groupe présentera son album RAILROAD CROSSING sorti le 03 octobre 2025

– Raoul Chichin & Family Affair (@familyaffairrr @raoulchichin )– une déferlante funk teinte de rock et de soul. Le groupe présentera son album PARTYTOWN 1 sorti le 30 janvier dernier.

Buvette et tapas sur place. .

Place Gisèle Halimi Espace d’Albret Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine neracenondes@gmail.com

