Nérac en Ondes Place Gisèle Halimi Nérac

Nérac en Ondes

Nérac en Ondes Place Gisèle Halimi Nérac samedi 11 avril 2026.

Nérac en Ondes

Place Gisèle Halimi Espace d’Albret Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Pour sa première édition, Nérac en Ondes présente trois univers musicaux à travers des artistes d’exception.
Au programme
– Louis Gaston (@the.louis.gaston )– le blues à fleur de peau, brut et sincère, avec un guitare/voix unique.
– Thomas Sarrodie (@thomassarrodie )– le feu du blues/rock, entre groove et intensité. Le groupe présentera son album RAILROAD CROSSING sorti le 03 octobre 2025
– Raoul Chichin & Family Affair (@familyaffairrr @raoulchichin )– une déferlante funk teinte de rock et de soul. Le groupe présentera son album PARTYTOWN 1 sorti le 30 janvier dernier.
Buvette et tapas sur place.   .

Place Gisèle Halimi Espace d’Albret Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   neracenondes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nérac en Ondes

L’événement Nérac en Ondes Nérac a été mis à jour le 2026-02-20 par OT de l’Albret