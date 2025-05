Nergal VS Rimé – La Volière Montceau-les-Mines, 10 mai 2025 20:30, Montceau-les-Mines.

Saône-et-Loire

Nergal VS Rimé La Volière 12 rue des Oiseaux Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Nergal

(Rap / Local)

Hip Hop de combat, influencé 90’s, baigné d’utopies collectives et dopé à l’engagement associatif. Rap sombre et militant, critique acerbe d’un système politique dont la violence opprime l’ensemble de la société comme chaque individu dans sa psychologie profonde.

Rimé

(Rap / Bourg-en-Bresse)

Cicatrices créatrices.

Deux mots forts et sans équivoque que l’on pourrait utiliser pour présenter l’univers artistique de Rimé, rappeur à la plume mélancoliquement engagée. Une poésie sombre teintée d’engagements humains, sociaux, politiques, de sujets sensibles, de vécus personnels et de tourments entêtants Avec ses deux collègues et amis, Horizon Zéro, aux platines, et Téty, aux backs, Rimé viendra présenter son nouvel album « J’aurais voulu être un art triste ». 5 EUR.

La Volière 12 rue des Oiseaux

Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté pertesetfracas@outlook.fr

