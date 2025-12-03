Nerijhe Le Baiser Salé Paris

Chanteuse aux origines multiculturelles, Nerijhe vous embarque pour un voyage dans un univers coloré, teinté de gospel, de soul, de funk, de jazz ..et de pure énergie !

Accompagnée de ses musiciens talentueux Norbert elle baptise son style du nom de Soulspel et vous fera vibrer le corps, l’âme et le club avec lequel elle est si proche et où elle fait salle comble grâce à son énergie bouillonnante.

Chanteuse et auteure-compositrice originaire de Martinique, Nerijhe découvre la musique et sa dimension spirituelle à travers sa passion pour le piano qu’elle développe aux côtés d’Eric Dannenmüller. Guidée par l’amour de la musique, c’est naturellement que le chant s’impose dans sa vie. Sensibilité à fleur de peau, elle navigue de la Soul au Gospel jusqu’au Jazz d’Ella, Duke ou Ray. Elle n’hésite pas non plus à emprunter au Funk son énergie débordante ni à scatter sur les sonorités françaises. Elle prêtera sa voix à Carlotta Valdès pendant près de 6 ans avant de dévoiler une partie de son mystère.

Le vendredi 02 janvier 2026

de 19h30 à 21h30

de 21h30 à 23h30

payant

De 10 à 30 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

