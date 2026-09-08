Nes La Carène Brest

Informations pratiques

Brest

Nes

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27 23:30:00

Date(s) :

2026-11-27

Il sublime sa passion du rap en discipline, un moyen dde dépasser ses doutes et de livrer une musique cathartique, sincère et exigeante. Originaire du Val-de-Marne, il s’impose très jeune comme l’un des espoirs les plus marquants de sa génération grâce à une proposition singulière, portée par une authenticité brute, une technique affûtée héritée du freestyle, et un goût prononcé pour l’exploration sonore.

Tout commence par l’écriture, puis par un entourage créatif et solide qui l’encourage à transformer ses émotions en rimes. A seulement 17 ans, il dévoile sa première mixtape, portée par le titre Compresses, qui révèle un rappeur capable de conjuguer influences du rap des années 90 et codes contemporains.

Informations pratiques :

Réservation recommandée.

Ouverture des portes à 19h30. .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

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English :

L’événement Nes Brest a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue