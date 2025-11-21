NESLES – L’Archipel – Salle Bleue Paris

NESLES Début : 2025-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

HAPPYPROD PRÉSENTE : NESLESDandy lettré, arpenteur de corps, anatomiste de paysages, les mots en bouche comme des cailloux, entretenant la flamme toujours brûlante d’un manifesto punk, biberonné aux vapeurs éthérées de la dream/cold/new wave, shooté aux accords écorchés des seigneurs du songwriting d’outre-Manche façon Barrett ou Drake, Nesles sera sur la scène de l’Archipel pour présenter son nouvel album « Barocco », Coup de Coeur de l’Académie Charles Cros 2025.Il sera accompagné de Jérome Castel, Mathieu Geghre, Fabrice Lacroix et Franck Lobielti

L’Archipel – Salle Bleue 17, Boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75