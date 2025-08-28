NESTA FLEX au marché du Terroir de Labenne Labenne
NESTA FLEX au marché du Terroir de Labenne
Place de la République Labenne Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Concert NESTA FLEX
Après son passage au Banana festival de Labenne Nesta vient rendre visite au marché du Terroir
tracks, beats, sound system, dubplates
@nesta_flex .
Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 67 32 07 marcheterroirlabenne@gmail.com
