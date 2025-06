Nestier Concert NESTIER Nestier 5 juillet 2025 20:30

Hautes-Pyrénées

Nestier Concert NESTIER Eglise Nestier Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 20:30:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Concert à Nestier

Retrouvez Florentina qui chante la Renaissance & Chants Polyphoniques

Le 05 juillet à 20h30 à l’église, organisé par l’association ASPEN

Participation libre

CONTACT

choraltitude

06.01.73.27.60 ou 06.89.35.49.21

choeurflorentina.fr

choraltitude@yahoo.com

.

NESTIER Eglise

Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 01 73 27 60

English :

Concert at Nestier

Florentina sings Renaissance & Polyphonic songs

July 05 at 8:30pm at the church, organized by the ASPEN association

Free admission

CONTACT :

choraltitude

06.01.73.27.60 or 06.89.35.49.21

choeurflorentina.fr

choraltitude@yahoo.com

German :

Konzert in Nestier

Treffen Sie Florentina, die die Renaissance & Polyphonische Gesänge singt

Am 05. Juli um 20.30 Uhr in der Kirche, organisiert von der Vereinigung ASPEN

Freie Teilnahme

KONTAKT:

choraltitude

06.01.73.27.60 oder 06.89.35.49.21

chorflorentina.de

choraltitude@yahoo.com

Italiano :

Concerto al Nestier

Florentina canta canzoni rinascimentali e polifoniche

05 luglio alle 20.30 nella chiesa, a cura dell’associazione ASPEN

Ingresso libero

CONTATTO :

coralità

06.01.73.27.60 o 06.89.35.49.21

choeurflorentina.fr

choraltitude@yahoo.com

Espanol :

Concierto en Nestier

Florentina canta canciones renacentistas y polifónicas

05 de julio a las 20h30 en la iglesia, organizado por la asociación ASPEN

Entrada gratuita

CONTACTO :

coraltitude

06.01.73.27.60 o 06.89.35.49.21

choeurflorentina.fr

choraltitude@yahoo.com

L’événement Nestier Concert Nestier a été mis à jour le 2025-06-20 par OT de Neste-Barousse|CDT65