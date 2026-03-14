Nettoyage berges du gave Les déchets …ça me gave

Base du Pont d’Espagne Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Le mercredi 18 mars, le PCKcu organise une grande opération de nettoyage. Les jeunes de notre club, leurs familles, mais aussi toutes les forces vives locales se mobilisent pour une grande opération de préservation du Gave !

Notre objectif Sensibiliser le public à la préservation de la ressource en eau et au respect de ce magnifique patrimoine partagé. Parce qu’aimer la rivière, c’est avant tout la protéger.

Nous sommes fiers de mener cette action dans le cadre de notre partenariat avec la SHEM Société Hydro-Electrique du Midi, engagée à nos côtés pour la biodiversité et l’avenir de nos cours d’eau.

Envie de nous rejoindre ? Contactez-nous au 07.66.07.41.49.

Nul doute que l’élan citoyen sera à la hauteur de l’enjeu !

Et pour finir en beauté, un goûter partagé, façon auberge espagnole, nous permettra de savourer nos efforts et de profiter pleinement du cadre privilégié .

Base du Pont d’Espagne Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 07 41 49

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L’événement Nettoyage berges du gave Les déchets …ça me gave Jurançon a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Pau