NETTOYAGE D’AUTOMNE Servian

Servian Hérault
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Rejoignez-nous à Servian pour une matinée citoyenne de nettoyage avec Projet Rescue Océan Béziers et la Mairie ! Matériel fourni, venez en famille, entre amis ou seul. Ensemble, agissons pour préserver notre environnement et notre commune. Chaque geste compte pour un automne plus propre et responsable ! .
Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 30 84 89
English :
Take part in the autumn clean-up in Servian with Projet Rescue Océan Béziers! Equipment provided. Family, friends or solo, let’s take action for our environment!
German :
Beteiligen Sie sich an der Herbstreinigung in Servian mit Project Rescue Ocean Béziers! Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt. Familie, Freunde oder allein, lasst uns etwas für unsere Umwelt tun!
Italiano :
Partecipate alla pulizia autunnale di Servian con il Projet Rescue Océan Béziers! Attrezzatura fornita. In famiglia, con gli amici o da soli, facciamo qualcosa per il nostro ambiente!
Espanol :
Participe en la limpieza de otoño en Servian con Projet Rescue Océan Béziers Material proporcionado. En familia, entre amigos o en solitario, ¡hagamos algo por nuestro medio ambiente!
