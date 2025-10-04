NETTOYAGE D’AUTOMNE Servian

NETTOYAGE D’AUTOMNE Servian samedi 4 octobre 2025.

Servian Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-10-04
Participez au nettoyage d’automne à Servian avec Projet Rescue Océan Béziers ! Matériel fourni. Famille, amis ou solo, agissons pour notre environnement !
Rejoignez-nous à Servian pour une matinée citoyenne de nettoyage avec Projet Rescue Océan Béziers et la Mairie ! Matériel fourni, venez en famille, entre amis ou seul. Ensemble, agissons pour préserver notre environnement et notre commune. Chaque geste compte pour un automne plus propre et responsable !   .

Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 30 84 89 

English :

Take part in the autumn clean-up in Servian with Projet Rescue Océan Béziers! Equipment provided. Family, friends or solo, let’s take action for our environment!

German :

Beteiligen Sie sich an der Herbstreinigung in Servian mit Project Rescue Ocean Béziers! Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt. Familie, Freunde oder allein, lasst uns etwas für unsere Umwelt tun!

Italiano :

Partecipate alla pulizia autunnale di Servian con il Projet Rescue Océan Béziers! Attrezzatura fornita. In famiglia, con gli amici o da soli, facciamo qualcosa per il nostro ambiente!

Espanol :

Participe en la limpieza de otoño en Servian con Projet Rescue Océan Béziers Material proporcionado. En familia, entre amigos o en solitario, ¡hagamos algo por nuestro medio ambiente!

