Nettoyage de la commune Chantecoq
Nettoyage de la commune Chantecoq lundi 4 mai 2026.
Chantecoq
Nettoyage de la commune
Chantecoq Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 08:30:00
fin : 2026-05-04
Date(s) :
2026-05-04
Les bénévoles sont les bienvenus pour participer au nettoyage de notre village.
Chaque coup de main compte pour préserver notre cadre de vie !
Merci d’avance pour votre engagement !
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Chantecoq 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 22 23 mairie.ervauville@wanadoo.fr
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English :
Volunteers are welcome to help clean up our village.
Every helping hand counts in preserving our surroundings!
Thank you in advance for your commitment!
L’événement Nettoyage de la commune Chantecoq a été mis à jour le 2026-04-22 par OT 3CBO