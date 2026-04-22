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Nettoyage de la commune Chantecoq

Nettoyage de la commune Chantecoq

Nettoyage de la commune Chantecoq lundi 4 mai 2026.

Ville : 45320 Chantecoq

Département : Loiret

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : Gratuit

Chantecoq

Nettoyage de la commune

Chantecoq Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 08:30:00
fin : 2026-05-04

Date(s) :
2026-05-04

Les bénévoles sont les bienvenus pour participer au nettoyage de notre village.
Chaque coup de main compte pour préserver notre cadre de vie !

Merci d’avance pour votre engagement !
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Chantecoq 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 22 23  mairie.ervauville@wanadoo.fr

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English :

Volunteers are welcome to help clean up our village.
Every helping hand counts in preserving our surroundings!

Thank you in advance for your commitment!

L’événement Nettoyage de la commune Chantecoq a été mis à jour le 2026-04-22 par OT 3CBO