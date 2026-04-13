Ervauville

Nettoyage de la commune

2 Route de Chantecoq Ervauville Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 08:30:00

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-04

Les bénévoles sont les bienvenus pour participer au nettoyage de notre village.

Chaque coup de main compte pour préserver notre cadre de vie !

Merci d’avance pour votre engagement !

Les bénévoles sont les bienvenus pour participer au nettoyage de notre village.

Chaque coup de main compte pour préserver notre cadre de vie !

Merci d’avance pour votre engagement ! .

2 Route de Chantecoq Ervauville 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 22 23

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English :

Volunteers are welcome to help clean up our village.

Every helping hand counts in preserving our surroundings!

Thank you in advance for your commitment!

L’événement Nettoyage de la commune Ervauville a été mis à jour le 2026-04-13 par OT 3CBO