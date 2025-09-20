Nettoyage de la nature Champagnac-la-Rivière

Nettoyage de la nature Champagnac-la-Rivière samedi 20 septembre 2025.

Nettoyage de la nature

RDV parking de Champagnac Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Lors d’une balade, venez prendre soin de notre belle nature limousine en nettoyant les chemins et les abords de Champagnac et de Champsac. N’oubliez pas vos gants ! .

RDV parking de Champagnac Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 81 53 13

