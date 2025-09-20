Nettoyage de la nature Champagnac-la-Rivière
Nettoyage de la nature
RDV parking de Champagnac Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Gratuit
2025-09-20
Lors d’une balade, venez prendre soin de notre belle nature limousine en nettoyant les chemins et les abords de Champagnac et de Champsac. N’oubliez pas vos gants ! .
RDV parking de Champagnac Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 81 53 13
