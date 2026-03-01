Nettoyage de la nature Coudroy
Coudroy Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-07 09:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Opération nettoyage de la nature . A 9h30 derrière la mairie. Les enfants venez accompagnés et déguisés. n’oubliez pas vos bottes, gilets jaunes et gants. Crêpes offertes à la fin. .
Coudroy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 63 20 50 87
English :
Cleaning up nature
L’événement Nettoyage de la nature Coudroy a été mis à jour le 2026-02-15 par OT GATINAIS SUD