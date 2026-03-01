Nettoyage de la nature

Coudroy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Nettoyage de la nature

Opération nettoyage de la nature . A 9h30 derrière la mairie. Les enfants venez accompagnés et déguisés. n’oubliez pas vos bottes, gilets jaunes et gants. Crêpes offertes à la fin. .

Coudroy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 63 20 50 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cleaning up nature

L’événement Nettoyage de la nature Coudroy a été mis à jour le 2026-02-15 par OT GATINAIS SUD