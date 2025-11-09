NETTOYAGE DE LA NATURE D’AUTOMNE Agde
GRAND NETTOYAGE DU LITTORAL 9 NOVEMBRE À AGDE !
Le groupe Colibris Agathois organise un nettoyage du littoral pour protéger notre bien commun !
Départ 9h du Casino Barrière au Cap d’Agde
Petit -déjeuner offert par le Casino pour prendre des forces
> Matériel fourni (gants, pinces…)
> Option gratuite en canoë pour les plus motivé·es (réservation obligatoire au 07.67.00.16.36)
Ensemble, gardons notre planète propre !
Partenaires Casino Barrière Cap d’Agde, Cammunauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, la Ville d’Agde, le SICTOM, Cap Nature, Projet Rescue Ocean
Agde 34300 Hérault Occitanie colibrisagathois@gmail.com
English :
The Colibris Agathois group is organizing a coastal cleanup to protect our common good! Come one, come all!!!
German :
Die Gruppe Colibris Agathois organisiert eine Küstenreinigung, um unser gemeinsames Gut zu schützen!Kommt zahlreich!!!
Italiano :
Il gruppo Colibris Agathois organizza una pulizia delle coste per proteggere il nostro patrimonio comune!
Espanol :
El grupo Colibris Agathois organiza una limpieza del litoral para proteger nuestro patrimonio común
