NETTOYAGE DE LA NATURE D’AUTOMNE

Agde Hérault

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Le groupe Colibris Agathois organise un nettoyage du littoral pour protéger notre bien commun !Venez nombreux!!!

GRAND NETTOYAGE DU LITTORAL 9 NOVEMBRE À AGDE !

Le groupe Colibris Agathois organise un nettoyage du littoral pour protéger notre bien commun !

Départ 9h du Casino Barrière au Cap d’Agde

Petit -déjeuner offert par le Casino pour prendre des forces

> Matériel fourni (gants, pinces…)

> Option gratuite en canoë pour les plus motivé·es (réservation obligatoire au 07.67.00.16.36)

Ensemble, gardons notre planète propre !

Partenaires Casino Barrière Cap d’Agde, Cammunauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, la Ville d’Agde, le SICTOM, Cap Nature, Projet Rescue Ocean

#NATURE

#ENVIRONNEMENT .

Agde 34300 Hérault Occitanie colibrisagathois@gmail.com

English :

The Colibris Agathois group is organizing a coastal cleanup to protect our common good! Come one, come all!!!

German :

Die Gruppe Colibris Agathois organisiert eine Küstenreinigung, um unser gemeinsames Gut zu schützen!Kommt zahlreich!!!

Italiano :

Il gruppo Colibris Agathois organizza una pulizia delle coste per proteggere il nostro patrimonio comune!

Espanol :

El grupo Colibris Agathois organiza una limpieza del litoral para proteger nuestro patrimonio común

