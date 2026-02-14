Nettoyage de la plage de Rouvran, Le Tour du Parc, Plage de Rouvran, Le Tour-du-Parc

Nettoyage de la plage de Rouvran, Le Tour du Parc Dimanche 8 mars, 14h00 Plage de Rouvran Morbihan

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T14:00:00+01:00 – 2026-03-08T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T14:00:00+01:00 – 2026-03-08T16:00:00+01:00

Opération de sensibilisation aux déchets littoraux organisée par l’association Les Mains Dans Le Sable. Sortie ouverte à tous.tes. Sacs et pinces fournis, prévoir des gants. Inscription sur place.

Plage de Rouvran Plage de rouvran Tour du Parc Le Tour-du-Parc 56370 Morbihan Bretagne

Opération de sensibilisation aux déchets littoraux organisée par l’association Les Mains Dans Le Sable.