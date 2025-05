Nettoyage de la rivière – Nant, 24 mai 2025 07:00, Nant.

Dans le cadre de la fête du Durzon les 23 et 24 mai.

Dans le cadre du projet d’Aire Terrestre Educative, les élèves de l’école réfléchissent à des moyens de protéger les rivières et d’informer ses usagers sur la meilleure façon de la préserver et d’en profiter. C’est pourquoi, en partenariat avec le Syndicat mixte du bassin versant Tarn-Amont, ils ont souhaité mettre en place une opération de nettoyage des berges.

De 9h30 à 11h30. Départ et retour à l’aire de la Prade (en contrebas du pont de la Prade)

Matériel fourni. Ouvert à tous. Prévoir de l’eau, des chaussures et vêtements adaptés. .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 4 66 48 47 95 contact@tarn-amont.fr

English :

As part of the Durzon festival on May 23 and 24.

German :

Im Rahmen des Durzon-Festes am 23. und 24. Mai.

Italiano :

Nell’ambito del festival Durzon, il 23 e 24 maggio.

Espanol :

En el marco del festival Durzon, los días 23 y 24 de mayo.

