NETTOYAGE DE LA RNR Château de Bertier Pinsaguel samedi 20 septembre 2025.

Château de Bertier CHATEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel Haute-Garonne

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 11:00:00

2025-09-20

Journée nationale de nettoyage.

Participer à la journée de nettoyage de la réserve nationale régionale. .

Château de Bertier CHATEAU DES CONFLUENCES Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr

English :

National clean-up day.

German :

Nationaler Putztag.

Italiano :

Giornata nazionale della pulizia.

Espanol :

Día nacional de la limpieza.

