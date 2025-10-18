Nettoyage de la Toussaint Wangen

Samedi 18 octobre 2025, l’association Notre Village Mon Village vous invite à participer à une action de nettoyage des allées du cimetière de Wangen avant la Toussaint. Rendez-vous à 14h au cimetière rue de Westhoffen.

Programme de l’après-midi

Déshérbage gants et sacs fournis, munissez-vous de votre matériel de jardinage

Goûter offert par l’association NVMV

Récit de l’histoire des chats blancs figurant sur les murs du cimetière avec la complicité du Cercle d’Histoire(s) de Wangen

Si vous êtes intéressés par des actions de bénévolat avec NVMV, contacter cette adresse notrevillagemonvillage@gmail.com / notrevillagemonvillage.netlify.app

