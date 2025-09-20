Nettoyage de notre planète Montélimar

Nettoyage de notre planète Montélimar samedi 20 septembre 2025.

Nettoyage de notre planète

4 lieux de rdv Montélimar Drôme

Dans le cadre du World CleanUp Day, rejoignez le Collectif Nature, SYPP (Syndicat des Portes de Provence pour le traitement des déchets) et l’association Zéro Déchet pour un nettoyage de Montélimar

4 lieux de rdv Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes collectifnature26@gmail.com

English :

As part of World CleanUp Day, join Collectif Nature, SYPP (Syndicat des Portes de Provence pour le traitement des déchets) and the Zéro Déchet association for a clean-up of Montélimar

German :

Schließen Sie sich im Rahmen des World CleanUp Day dem Collectif Nature, SYPP (Syndicat des Portes de Provence pour le traitement des déchets) und dem Verein Zéro Déchet an, um Montélimar zu säubern

Italiano :

Nell’ambito della Giornata mondiale CleanUp, unitevi a Collectif Nature, SYPP (Syndicat des Portes de Provence pour le traitement des déchets) e all’associazione Zéro Déchet per una pulizia di Montélimar

Espanol :

En el marco del Día Mundial de la Limpieza, únase a Collectif Nature, SYPP (Syndicat des Portes de Provence pour le traitement des déchets) y a la asociación Zéro Déchet para limpiar Montélimar

