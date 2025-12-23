Nettoyage de plage à Kerhillio Erdeven, Erdeven
Nettoyage de plage à Kerhillio Erdeven, Erdeven dimanche 4 janvier 2026.
Nettoyage de plage à Kerhillio Erdeven
Plage de Kerhillio Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04 14:00:00
fin : 2026-01-04 17:00:00
Date(s) :
2026-01-04
Opération de sensibilisation aux déchets littoraux ouverte à tous.tes.
Dans le cadre du 1er bain de l’année organisé par Erdevenement Votre.
Sacs et pinces fournis, prévoir des gants.
Inscription sur place. .
Plage de Kerhillio Erdeven 56410 Morbihan Bretagne
