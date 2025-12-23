Nettoyage de plage à Kerhillio Erdeven, Erdeven

Nettoyage de plage à Kerhillio Erdeven

Plage de Kerhillio Erdeven Morbihan

Début : 2026-01-04 14:00:00

fin : 2026-01-04 17:00:00

2026-01-04

Opération de sensibilisation aux déchets littoraux ouverte à tous.tes.

Dans le cadre du 1er bain de l’année organisé par Erdevenement Votre.

Sacs et pinces fournis, prévoir des gants.

Inscription sur place. .

Plage de Kerhillio Erdeven 56410 Morbihan Bretagne

