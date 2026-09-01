Informations pratiques

Plouharnel

Nettoyage de Plage de Sainte Barbe

Plage de Sainte-Barbe Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Nettoyage de la plage de Sainte-Barbe à Plouharnel, le dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 17h.

Un échauffement de yoga gratuit sera proposé aux participants.

Dans le cadre du , journée mondiale du nettoyage de la nature : https://www.worldcleanupday.fr

Une action » é » : https://lesmainsdanslesable.com/905-km-sans-dechets

: Région Bretagne, Auray Quiberon Terre Atlantique, Fondation de la Mer, Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire.

ℹ️ :

• Sortie gratuite et ouverte à tout.e.s.

• Durée de participation libre.

• Inscription sur place.

• Localisez le lieu du rendez-vous : https://lesmainsdanslesable.com/prochains-evenements

• Assurez-vous du maintien de la sortie avant de vous déplacer.

• Prévoyez de l’eau et une protection adaptée à la météo.

• Sacs poubelle fournis.

• Prévoyez vos propres gants (évitez les gants jetables ou en laine)

• Ne pas franchir les clôtures de protection (préservation de la dune et de la faune).

• Ramassez tout que ce qui est d’origine humaine.

• Présence des chiens : consultez les consignes de chaque mairie.

• Entreprises : nos sorties ne peuvent servir à valoriser votre participation en dehors du cadre d’un partenariat ou de prestations pour vos équipes et clients. Pour cela, contactez-nous .

Plage de Sainte-Barbe Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Nettoyage de Plage de Sainte Barbe Plouharnel a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon