Nettoyage de Plage de Sainte Barbe Plouharnel
dimanche 20 septembre 2026 · Plouharnel
Informations pratiques
Plouharnel
Nettoyage de Plage de Sainte Barbe
Plage de Sainte-Barbe Plouharnel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Nettoyage de la plage de Sainte-Barbe à Plouharnel, le dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 17h.
Un échauffement de yoga gratuit sera proposé aux participants.
Dans le cadre du , journée mondiale du nettoyage de la nature : https://www.worldcleanupday.fr
Une action » é » : https://lesmainsdanslesable.com/905-km-sans-dechets
: Région Bretagne, Auray Quiberon Terre Atlantique, Fondation de la Mer, Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire.
ℹ️ :
• Sortie gratuite et ouverte à tout.e.s.
• Durée de participation libre.
• Inscription sur place.
• Localisez le lieu du rendez-vous : https://lesmainsdanslesable.com/prochains-evenements
• Assurez-vous du maintien de la sortie avant de vous déplacer.
• Prévoyez de l’eau et une protection adaptée à la météo.
• Sacs poubelle fournis.
• Prévoyez vos propres gants (évitez les gants jetables ou en laine)
• Ne pas franchir les clôtures de protection (préservation de la dune et de la faune).
• Ramassez tout que ce qui est d’origine humaine.
• Présence des chiens : consultez les consignes de chaque mairie.
• Entreprises : nos sorties ne peuvent servir à valoriser votre participation en dehors du cadre d’un partenariat ou de prestations pour vos équipes et clients. Pour cela, contactez-nous .
Plage de Sainte-Barbe Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Nettoyage de Plage de Sainte Barbe Plouharnel a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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