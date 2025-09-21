Nettoyage de Plage de Sainte Barbe World Clean Up Day Plouharnel

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Dans le cadre du « World clean up Day » et de la semaine européenne de la réduction des déchets, l’association Les Mains dans le Sable organise un grand nettoyage de la plage de Sainte barbe.

RDV à 14h sur le parking de la plage

Animation gratuite et ouverte à tous. Venez nombreux !

• Prévoyez de l’eau et une protection adaptée à la météo.

• Sacs poubelle fournis.

• Prévoyez vos propres gants (évitez les gants jetables ou en laine)

• Ne pas franchir les clôtures de protection (préservation de la dune et de la faune). .

Plage de Sainte-Barbe Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 34 38 99 18

