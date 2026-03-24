Nettoyage de plage et chasse aux oeufs Plage du Métro (poste MNS) Tarnos
Nettoyage de plage et chasse aux oeufs Plage du Métro (poste MNS) Tarnos dimanche 5 avril 2026.
Nettoyage de plage et chasse aux oeufs
Plage du Métro (poste MNS) Avenue Julian Grimau Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
L’Association du site du Métro invite les Tarnosiens à les aider à ramasser les déchets rejetés sur la plage. Et pour pimenter ce rendez-vous mensuel, l’équipe a caché quelques oeufs.
Une surprise chocolatée sera offerte aux participants.
RDV dès 10h au poste de secours de la Plage du Métro.
Gratuit .
Plage du Métro (poste MNS) Avenue Julian Grimau Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19
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English : Nettoyage de plage et chasse aux oeufs
L’événement Nettoyage de plage et chasse aux oeufs Tarnos a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Seignanx
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