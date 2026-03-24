Nettoyage de plage et chasse aux oeufs Plage du Métro (poste MNS) Tarnos

Nettoyage de plage et chasse aux oeufs

Plage du Métro (poste MNS) Avenue Julian Grimau Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

L’Association du site du Métro invite les Tarnosiens à les aider à ramasser les déchets rejetés sur la plage. Et pour pimenter ce rendez-vous mensuel, l’équipe a caché quelques oeufs.

Une surprise chocolatée sera offerte aux participants.

RDV dès 10h au poste de secours de la Plage du Métro.

Gratuit .

Plage du Métro (poste MNS) Avenue Julian Grimau Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

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English : Nettoyage de plage et chasse aux oeufs

L’événement Nettoyage de plage et chasse aux oeufs Tarnos a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Seignanx