Nettoyage de plage et luge sur sable Plage du Métro (poste MNS) Tarnos

Nettoyage de plage et luge sur sable

Plage du Métro (poste MNS) Avenue Julian Grimau Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Les participants pourront également faire de la luge sur le sable (gants et luge fournis).

As du cerf-volant, surfeurs en herbes ou confirmés, promeneurs de chiens, ramasseurs de bois flotté, collectionneurs de jolis cailloux, stars de la bronzette, amoureux de surfcasting ou tout simplement vacanciers… si la plage est votre terrain de jeu et que vous l’aimez propre, venez mettre la main à la pâte en participant au nettoyage de la plage organisé par l’Association du Site du Métro tous les 1ers dimanches du mois.

Petits et grands sont les bienvenus !

Les gants, luges et sacs poubelle vous seront fournis.

Animation décalée en cas de mauvaises conditions météo (neige, grêle, tornade ou même pluie !).

RDV dès 10h au poste de secours de la Plage du Métro. .

Plage du Métro (poste MNS) Avenue Julian Grimau Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nettoyage de plage et luge sur sable

L’événement Nettoyage de plage et luge sur sable Tarnos a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Seignanx