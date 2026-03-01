Nettoyage de plage EVEILS Fort-Mahon-Plage

Nettoyage de plage EVEILS Fort-Mahon-Plage dimanche 15 mars 2026.

Nettoyage de plage EVEILS

boulevard maritime nord Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 13:30:00
fin : 2026-03-15

Date(s) :
2026-03-15

Pour une plage propre !
Triathlon des déchets marcher, ramasser, peser !

Remise de médailles recyclées à la fin du ramassage.
Matériels fournis.
boulevard maritime nord Fort-Mahon-Plage 80790 Somme Hauts-de-France   eveils.fmp@gmail.com

English :

For a clean beach!
Waste triathlon: walk, collect, weigh!

Recycled medals awarded at end of collection.
Equipment provided.

