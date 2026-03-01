Nettoyage de plage EVEILS Fort-Mahon-Plage
Nettoyage de plage EVEILS Fort-Mahon-Plage dimanche 15 mars 2026.
Nettoyage de plage EVEILS
boulevard maritime nord Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 13:30:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Pour une plage propre !
Triathlon des déchets marcher, ramasser, peser !
Remise de médailles recyclées à la fin du ramassage.
Matériels fournis.
boulevard maritime nord Fort-Mahon-Plage 80790 Somme Hauts-de-France eveils.fmp@gmail.com
English :
For a clean beach!
Waste triathlon: walk, collect, weigh!
Recycled medals awarded at end of collection.
Equipment provided.
