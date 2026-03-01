Nettoyage de plage EVEILS

boulevard maritime nord Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 13:30:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Pour une plage propre !

Triathlon des déchets marcher, ramasser, peser !

Remise de médailles recyclées à la fin du ramassage.

Matériels fournis.

boulevard maritime nord Fort-Mahon-Plage 80790 Somme Hauts-de-France eveils.fmp@gmail.com

English :

For a clean beach!

Waste triathlon: walk, collect, weigh!

Recycled medals awarded at end of collection.

Equipment provided.

L’événement Nettoyage de plage EVEILS Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2026-03-03 par OT DE FORT MAHON