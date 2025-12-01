Nettoyage de plage Plage de Kervillen La Trinité-sur-Mer

Nettoyage de plage

Plage de Kervillen 56 Rue de Kervillen La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Opération de sensibilisation aux déchets littoraux ouverte à tous.tes.

Sacs et pinces fournis, prévoir des gants.

Inscription sur place. .

Plage de Kervillen 56 Rue de Kervillen La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne

English : Nettoyage de plage

L’événement Nettoyage de plage La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon