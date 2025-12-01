Nettoyage de plage Plage de Kervillen La Trinité-sur-Mer
Nettoyage de plage Plage de Kervillen La Trinité-sur-Mer dimanche 14 décembre 2025.
Nettoyage de plage
Plage de Kervillen 56 Rue de Kervillen La Trinité-sur-Mer Morbihan
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
Opération de sensibilisation aux déchets littoraux ouverte à tous.tes.
Sacs et pinces fournis, prévoir des gants.
Inscription sur place. .
