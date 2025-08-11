Nettoyage de plage on fait St K le Guildo propre Saint-Cast-le-Guildo

Nettoyage de plage on fait St K le Guildo propre Saint-Cast-le-Guildo lundi 11 août 2025.

Nettoyage de plage on fait St K le Guildo propre

Place Piron Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11 10:00:00

fin : 2025-08-11 12:30:00

Date(s) :

2025-08-11

Nettoyage de plage organisé par Cast’on déchet

Apportez gants et sacs réutilisables

Petit/e et Grand/e

Seul/e ou Accompagné/e

Tout le monde est bienvenue ! .

Place Piron Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Nettoyage de plage on fait St K le Guildo propre Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2025-08-05 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme