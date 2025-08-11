Nettoyage de plage on fait St K le Guildo propre Saint-Cast-le-Guildo
Nettoyage de plage on fait St K le Guildo propre Saint-Cast-le-Guildo lundi 11 août 2025.
Nettoyage de plage on fait St K le Guildo propre
Place Piron Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-11 10:00:00
fin : 2025-08-11 12:30:00
Date(s) :
2025-08-11
Nettoyage de plage organisé par Cast’on déchet
Apportez gants et sacs réutilisables
Petit/e et Grand/e
Seul/e ou Accompagné/e
Tout le monde est bienvenue ! .
Place Piron Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Nettoyage de plage on fait St K le Guildo propre Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2025-08-05 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme